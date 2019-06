Iran: Armata americană nu are ce căuta în Golf, susţine ministrul iranian de externe

19:30

Actorul american Bill Murray va primi un premiu pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Roma (17-27 octombrie), unde regizorul Ron Howard va prezenta un documentar dedicat tenorului italian Luciano Pavarotti, au anunţat luni organizatorii evenimentului, citaţi de AFP.Bill Murray, în vârstă de 68 de ani, a cărui filmografie conţine peste 60 de lungmetraje, inclusiv pelicule celebre precum "Groundhog Day" (1993), "Ghostbusters" (1984), "The Life Aquatic with Steve Zissou" (2004), "Ed Wood" (1994), "Lost in Translation" (2003) şi "The Grand Budapest Hotel" (2014), va fi, de asemenea, gazda unei întâlniri cu publicul festivalului.Premiul pentru întreaga carieră îi va fi înmânat de regizorul american Wes Anderson, cu care actorul a colaborat la filmele "The Grand Budapest Hotel" şi "The Life Aquatic with Steve Zissou".Cea de-a 14-a ediţie a Festivalului de la Roma propune, totodată, o întâlnire a spectatorilor cu regizorul şi producătorul Ron Howard (cunoscut pentru filme precum "Apollo 13", "The Da Vinci Code", "Rush"), care va prezenta de această dată în capitala italiană un documentar consacrat legendarului tenor Luciano Pavarotti, decedat în 2007. Această producţie va fi lansată pe marile ecrane nord-americane şi britanice în vara acestui an.Spectatorii de la Roma vor avea posibilitatea de a participa şi la întâlniri şi discuţii cu alte personalităţi, precum cineaştii francezi Olivier Assayas şi Bertrand Tavernier şi scriitorul american Bret Easton Ellis.Două retrospective vor fi dedicate cineastului german Max Ophuls (1902-1957) şi japonezului Hirozaku Kore-eda, care va fi prezent la Roma cu această ocazie.Programul Festivalului de la Roma, care nu include o secţiune competiţională, prevede şi proiecţia unei versiuni restaurate a filmului "Satyricon", de Federico Fellini, pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la lansarea acestei pelicule. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Ady Ivaşcu)