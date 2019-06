Două cartuşe de pistol mitralieră au fost găsite în subsolul unui hotel din Sibiu

08:40

Compania a anunţat pe platforma de micro-blogging Twitter că are la dispoziţie o fereastră de lansare de trei ore. Racheta are ca misiune să plaseze pe orbită 24 de sateliţi, inclusiv de la NASA, de la The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), The Planetary Society şi mai multe universităţi. Aceasta va fi prima lansare pe timp de noapte a rachetei Falcon Heavy şi prima care are ca scop plasarea de sateliţi pe orbită. De asemenea, este a treia lansare a rachetei de la conceperea...