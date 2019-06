Irina Rimes exultă după ce colega Andra Măruță a plecat de la Vocea României: “Uite cu cine ne..”

20:40

Stadionul Dinamo a găzduit, duminică, o întâlnire neobișnuită! Mario Jardel, vârful brazilian care a făcut istorie în Europa și a câștigat două Ghete de Aur, a fost prezent la meciul caritabil Cupa Speranței, organizat de fundația Dan Cristian Popescu și Asociația Marius Niculae. Echipa lui Jardel a avut pe foaia de joc câteva nume foarte […]