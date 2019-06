Europa, LOVITĂ de un val de caniculă fără precedent

07:20

Biroul Executiv al PNL trebuie să tranșeze situația de la PNL București, unde Ludovic Orban a refuzat să îl lase pe Rareș Bogdan să fie președinte, după ce acesta a cerut să fie lăsat să își facă singur echipa de șefi de sectoare și secretar general. Surse din conducerea PNL susțin încă ca Orban riscă să piardă la vot în forul de conducere al partidului dacă va încerca să își impună propriii săi oameni la Capitală.Asta deoarece luni, peste 600 de liberali au semnat o scrisoare adresată lui Rareș Bogdan, prin care îi cer acestuia să preia șefia PNL București. Semnatarii precizează că toți șefii filialelor PNL București și de sectoare au fost demiși fără motiv sau consultare prealabilă:„Domnule Rareș Bogdan,Vrem să continuăm împreună! Vrem să continuăm împreună munca începută acum câteva luni, o muncă dificilă, solicitantă, dar extrem de valoroasă prin rezultatul ei și prin impactul asupra societății românești.Vrem să continuăm împreună munca organizației PNL București, care a adus cel mai mare număr de voturi pe care partidul nostru l-a obținut în ultimele cicluri electorale în Capitală. Avem obligația de a duce la bun sfârșit angajamentele pe care ni le-am asumat, ca echipă, în fața bucureștenilor. De aceea am decis să vă scriem aceste rânduri. Vă rugăm să primiți acest mesaj nu din partea unor oameni politici, ci din partea a peste 2.500 de ani de vechime cumulată în Partidul Național Liberal.Deși vechimea în partid nu este singura virtute de la care ne revendicăm, suntem siguri că ea constituie o garanție a consecvenței, unității, devotamentului și spiritului de echipă ce au guvernat și guvernează activitatea noastră. Suntem suma credințelor noastre, a experiențelor și muncii fiecăruia, iar asta dă cu adevărat putere unui partid și unei echipe. Și da, la PNL București suntem cu adevărat o echipă!Sunt ani de muncă împreună, ani de lupte politice, ani în care s-au schimbat președinți de partid, s-au schimbat conduceri locale, s-au făcut și desfăcut alianțe, dar sunt ani în care noi am rămas fideli ideii de a contribui la dezvoltarea României, în spiritul principiilor și valorilor pe care le-am moștenit de la iluștrii noștri fondatori. Pentru toate acestea vă scriem!Vă încredințăm, domnule Rareș Bogdan, speranțele și idealurile noastre, de a continua împreună. Punem alături de dumneavoastră vechimea, experiența și priceperea de care am dat dovadă în ultimii 30 de ani de democrație românească.Știm că misiunea pe care vă cerem să ne-o asumăm împreună nu este una ușoară. Dar suntem siguri – iar asta ne însuflețește pe toți – că avem același obiectiv: acela de a oferi Bucureștiului și României o guvernare corectă și responsabilă. Iar acest obiectiv ne dă curaj și încredere. Vă cerem să veniți alături de noi, să construim în continuare alternativa autentic liberală pentru bucureșteni și pentru români. Am luptat împreună în campania recent încheiată, ne-ați fost aproape printre oameni, câștigându-ne astfel adeziunea și încrederea în forța echipei pe care am creat-o.Bucureștiul s-a bucurat în seara zilei de 26 mai, miile de militanți liberali au simțit că victoria națională este și succesul lor. Deși scorul nostru a reflectat în covârșitoare măsură prestația națională, deși mobilizarea noastră organizatorică a fost una fără precedent, deși am depășit targetul extrem de ambițios impus de conducerea centrală, am aflat rapid că pentru noi nu e cazul de felicitări. Am înțeles rapid că trebuie să fim sancționați.După cum știți, toate conducerile au fost demise. Fără un motiv, fără o discutie, fara o consultare care nici până astăzi nu a avut loc. În ciuda celor citite în presă, de multe ori prin ”amabilitatea” colegilor care nu înțeleg noțiunea de echipă, am decis să rămânem uniți, în interiorul PNL. Nu am dezertat pentru că am rămas consecvenți unui crez: principiile nu se negociaza, lupti pentru ele!Avem încredere în dumneavoastră și în viitorul nostru comun în organizația PNL București! De aceea vă cerem să nu ne lăsați pradă jocurilor de culise, negocierilor și calculelor generatoare de blaturi și eșecuri. Dorim să continuăm lupta cu PSD, așa cum am făcut-o în ultimii 3 ani: neabătut și fără compromisuri si vrem sa avem sansa de a castiga alegerile in Bucuresti!Știm că avem în dumneavoastră un garant al integrității, de aceea dorim să fiți liderul organizației PNL București! Avem nevoie de lideri, nu de șefi vremelnici, impuși pe criterii discutabile, oameni care să sacrifice într-o clipă anii noștri de muncă. Avem nevoie de conducători care se impun prin exemplul personal, nu prin timpul petrecut la ușile sediului central, si total absenți în campanie.Știm că asta vă doriți și dumneavoastră! De aceea suntem siguri că veți prelua conducerea organizației București, că împreună vom întări echipa noastră, ne vom regrupa și vom continua lupta cinstită pe care ne-am asumat-o.Până la momentul convocării CC al PNL în fiecare sector și la București, vrem să vă dam astfel public votul nostru și mandatul de a creea cadrul prin care dumneavoastră, împreună cu noi toți, să puneți în valoare și să angrenați în acțiunea politică numeroșii oameni buni, profesioniști în toate domeniile, liberali care muncesc de ani de zile pentru valorile și principiile partidului, alături de noi în campanii, nu altundeva.Așa să ne ajute Dumnezeu!Cu prietenie și încredere,Sute de membri activi ai PNL, însumând peste 2.500 de ani de vechime în partid”, se arată în documentul liberalilor.