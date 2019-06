TIFF: Nouă din cele mai bune filme româneşti, aduse săptămâna aceasta la Sibiu

11:20

Michael Jackson s-a născut la 29 august 1958, în Gary, Indiana. Când avea 11 ani, deja era foarte cunoscut, cântând împreună cu fraţii săi Jackie, Tito, Jermaine şi Marlon în grupul Jackson 5, potrivit bestmusic.ro.Cariera solo a început-o în 1971, iar în 1978 l-a cunoscut pe producătorul Quincy Jones, cu care a colaborat la realizarea proiectului solo "Off The Wall", lansat în 1979. Albumul a fost vândut în 10 milioane de exemplare. Următorul album, "Thriller" (1982) a fost vândut în peste 70 de milioane de exemplare, a avut şapte hituri în Top 10 şi a staţionat 37 de săptămâni pe prima poziţie a clasamentului. În acelaşi an, artistul a câştigat opt premii Grammy, precizează bestmusic.ro.La începutul anilor '80, Michael Jackson a devenit o figură dominantă în muzica pop, videoclipurile pieselor "Black or White" sau "Scream" făcându-l cunoscut în întreaga lume. Următoarele albume, "Bad" (1987) şi "Dangerous" (1991), s-au vândut în peste 25 de milioane de exemplare în toată lumea.În 1995, a lansat "HIStory Past, Present and Future Book I", un dublu album ce cuprindea 15 hituri din albumele anterioare şi 15 melodii noi. Până în ianuarie 1996, albumul primise şase discuri de platină în SUA. Un an mai târziu, a lansat albumul "Blood on the Dance Floor: History in the Mix".În 2001, a apărut "Invincible" - considerat a fi un album de excepţie. În martie 2009, Jackson a anunţat că, începând cu 8 iulie, va susţine un turneu de 10 concerte - mai târziu adăugându-se încă 40 - intitulat: "This Is It". Concertele urmau să înceapă în Arena O2 din Londra. Însă la 25 iunie, megastarul a murit în locuinţa sa din Los Angeles, la doar 50 de ani.Michael Jackson, cu 750 de milioane de discuri vândute în timpul vieţii şi cu 14 premii Grammy, 26 premii American Music, 12 premii World Music obţinute, este cea mai de succes vedetă din toate timpurile şi unul dintre puţinii artişti care au intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. A intrat în Songwriters Hall of Fame în 2002.Din filmografia sa amintim: "Captain EO" (1986), "Moonwalker" (1988), "Ghosts" (1997), "Men in Black II" (2002), "Miss Cast Away and the Island Girls" (2004).Michael Jackson a susţinut două concerte în România, ambele la Bucureşti. Primul a avut loc la 1 octombrie 1992, în cadrul turneului mondial "Dangerous", iar al doilea în 14 septembrie 1996, fiind înscris în turneul mondial ''History''. El a mai avut încă un turneu mondial - "Bad" (1987-1989). AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Roxana Mihordescu, editor online: Simona Aruştei)