Ce i-a făcut un șofer de autobuz. Anda Adam a spus tot: “Mi-a spus dacă nu-mi convine, să cobor”

23:40

Brigitte și Florin Pastramă au fost protagoniștii unor momente tensionate pe litoralul românesc. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Fosta doamnă Năstase și-a umilit soțul pe plajă, în văzul tuturor, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a aflat toate detaliile. (CITEȘTE ȘI: SOȚUL SEXY ASISTENTEI LUI RĂZVAN & DANI A BĂGAT DIVORȚUL LA NOTAR) […] The post Brigitte l-a umilit pe Pastramă pe o plajă din Mamaia: ”Tâmpitule, ai lăsat…” appeared first on Cancan.ro.