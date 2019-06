Radu Mazăre rămâne burlac de ziua lui. Nunta s-a amânat din cauza procedurilor birocratice

15:20

Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a avertizat ieri că instalarea unor rachete americane în Europa de Est, în apropierea frontierei Rusiei, ar putea arunca lumea într-o criză comparabilă celei din 1962, când sovieticii au instalat rachete în Cuba. epa07518771 Sailors stand on the desk of the Russian Admiral Gorshkov (454), an Admiral Gorshkov-class