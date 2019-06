Nereguli pe litoral: Cratiţe pe jos, chiuvete murdare şi înfundate, dar şi alimente care nu se ştie de unde provin

15:10

Pamela Anderson a declarat că se simte devastată după ce şi-a dat seama că ultimii doi ani din viaţa ei au fost o minciună. „Îmi este greu să accept. Ultimii doi ani din viaţa mea au fost o mare minciună. Am crezut că trăim o mare iubire. Am fost devastată de vestea pe care am primit-o în urmă cu câteva zile. Ducea o viaţă dublă. Îi ironiza pe colegii lui care aveau amante care locuiau pe aceeaşi stradă cu soţiile lor. Îi numea monştri. Ce a făcut el a fost şi mai rău. M-a minţit. Cum a fost pos...