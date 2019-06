Tavi Clonda şi Gabriela Cristea, din nou părinţi? “Am învăţat să avem răbdare…”

12:00

Primele rezultate ale elevilor care au susținut Evaluarea Națională au fost publicate pe edu.ro cu doar câteva minute înainte de ora 12:00, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți. Elevii și părinții lor sunt nerăbdători să afle rezultatele obținute la examenul de Capacitate 2019. Au fost publicate notele de la Evaluarea Națională 2019 pe […] The post Rezultate Evaluarea Națională (Capacitate) 2019. Au fost publicate notele pe edu.ro appeared first on Cancan.ro.