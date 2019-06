FRANȚA U21 - ROMÂNIA U21 0-0// FOTO 5 fani români au fost interziși pe stadioane după Franța U21 - România U21

15:40

Simona Halep (7 WTA) va debuta astăzi la Eastbourne împotriva lui Su-Wei Hsieh (33 de ani / 29 WTA), într-un meci care va începe după ora 20:00. Românca a fost prezentă la All Access Hour și a vorbit despre obiectivele pe care le are, dar i-a oferit și un sfat noului lider mondial Ashleigh Barty.„Încă am obiective și sunt destul de mari. Sigur că mi-aș dori să câștig un alt Grand Slam. ...