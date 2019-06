Iohannis o desființează pe Dăncilă. Atac fără precedent al șefului statului

17:00

„Serviciul pe care îl aveți are vreo utilitate, face ca lumea să fie un loc mai bun? Dacă nu, înseamnă că este un job de rahat (inutil n.r.), parte a unui sistem care ne ține pe toți sub control”, așa își începe în The Guardian scriitoarea Eliane Glaser analiza unei cărți care a făcut valuri în Occident-„Joburi de rahat” de David Graeber. Nu-mi face nicio plăcere să citez din „The Guardian” și nici pentru mișcarea anarhistă, din care care face parte antropologul David Graeber (unul dintre liderii mișcării Occupy Wall Street), nu am nicio simpatie. Teoria despre care vă voi vorbi astăzi este, însă, extrem de interesantă și o puteți verifica foarte ușor în viața dumneavoastră de zi cu zi, mai ales dacă lucrați într-o multinațională sau în sectorul de stat.