Ministrul Apărării - la sărbătorirea a 15 ani de la înfiinţarea EDA; el a apreciat relaţia de colaborare cu Agenţia

Mandatul României la Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene (UE) a fost unul care a avut rezultate din punct de vedere tehnic, cu aproape 90 de dosare europene finalizate, demonstrând că procesul de pregătire a fost unul de succes, însă ar fi putut fi făcute mai multe lucruri din punct de vedere politic dacă ar fi existat la nivel naţional un consens real, a opinat, marţi, fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu, consilier onorific al premierului."Ne apropiem de finalul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene şi vedem astfel că, timp de şase luni, România a avut un mandat echilibrat, decent, care a avut rezultate din punct de vedere tehnic, demonstrând, în opinia mea, faptul că procesul de pregătire, care a durat aproape doi ani, a fost unul de succes, pentru că, timp de aproape doi ani, am pregătit resursele umane, le-am format, le-am selectat, am stabilit calendarul de evenimente care a fost ulterior implementat. Acest lucru denotă faptul că politizarea excesivă a Preşedinţiei României la Consiliul UE de la începutul mandatului a fost o greşeală şi mă refer aici, în mod special, la declaraţiile preşedintelui Iohannis care, din nefericire, a vorbit, după părerea mea, fără să cunoască în detaliu ce a însemnat acest proces de pregătire", a declarat, pentru AGERPRES, Victor Negrescu, reales europarlamentar, în urma scrutinului din 26 mai.Negrescu a menţionat că, după şase luni, pe perioada Preşedinţiei României la Consiliul UE, au fost finalizate aproape 90 de dosare europene importante, pe diferite subiecte."Cu siguranţă, am fi putut să facem şi mai multe lucruri din punct de vedere politic dacă am fi avut la nivel naţional un consens politic real, între toate forţele politice implicate, între Administraţia Prezidenţială şi Guvernul României, şi dacă s-ar fi înţeles mesajul pe care eu l-am dat la momentul în care am părăsit Guvernul României, că doar o asumare a unui discurs şi a unui mesaj pro-european ne poate permite, nouă, să fructificăm la maximum potenţialul acestei Preşedinţii", a mai spus Victor Negrescu, ministru delegat pentru Afaceri Europene până în noiembrie 2018.El a adăugat că, în opinia sa, a fost "o problemă de înţelegere din partea decidenţilor la nivel naţional, indiferent unde se află ei", că Preşedinţia nu este doar despre actul tehnic, este şi despre ce tip de mesaje este transmis."Am vorbit aici mai ales despre riscul exportării la Bruxelles a dezbaterilor politice interne. Din nefericire, s-au exportat aceste dezbateri, din nefericire, alegerile pentru Parlamentul European au acoperit această Preşedinţie şi, iată, acum, după şase luni, de-abia acum realizăm că, totuşi, am avut o Preşedinţie de succes. Ne-am fi putut concentra mai degrabă pe ceea ce a însemnat această Preşedinţie dacă am fi evitat politizarea excesivă şi derapajele care, din nefericire, au avut loc în ceea ce înseamnă dezbaterea politică internă", a declarat Negrescu.El a menţionat că România a avut o serie de direcţii stabilite, în principal de a promova ideea de coeziune, de a vorbi de apropierea de cetăţean. "Am avut patru direcţii, patru piloni, au fost evenimente organizate. Din punct de vedere tehnic, au fost atinse obiectivele. Important este că acum, la final de mandat, decidenţii politici din România să înţeleagă că rezultatele tehnice trebuie fructificate într-un demers politic asumat de toţi actorii politici", a afirmat Negrescu.Acesta a precizat că acest demers politic poate fi legat de integrarea în Spaţiul Schengen, de parcurgerea unor paşi importanţi spre aderarea la zona euro sau, inclusiv, obţinerea unui mandat important de comisar european.Victor Negrescu a participat marţi, la Alba Iulia, la un eveniment al Preşedinţiei României la Consiliul UE - reuniunea Comitetului de Monitorizare URBACT, un program de cooperare interregională care are ca scop promovarea dezvoltării urbane durabile."Acest eveniment a adus la Alba Iulia reprezentanţi din toate statele membre interesate de acest subiect, parte din acest program. Inclusiv Alba Iulia este beneficiar al acestui program european. Acest eveniment este organizat la Alba Iulia în logica dată inclusiv pe perioada mandatului meu de ministru delegat pentru Afaceri Europene, de a organiza evenimente în ţară, de a aduce Europa mai aproape de cetăţeni şi de arăta că, într-adevăr, există programe şi iniţiative europene care sunt benefice tuturor românilor", a conchis Victor Negrescu. AGERPRES / (A - autor: Marinela Brumar, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ady Ivaşcu)