Furtuna a făcut prăpăd în Capitală, după ce meteorologii au emis cod portocaliu de ploi!

12:40

Rezultatele la Evaluarea Națională (Capacitate) 2019 au fost publicate pe edu.ro , marți, 25 iunie. Tot marți, între orele 14:00 și 20:00, pot fi depuse contestațiile. Profesorii evaluatori au la dispoziție 3 zile pentru soluționarea contestațiilor. Rezultatele finale de la Evaluarea Națională vor fi afișate pe 29 iunie 2019. (Citește și: Rezultate Evaluarea Națională (Capacitate) […] The post Rezultate Evaluarea Națională (Capacitate) 2019. Care este cea mai mică notă din România appeared first on Cancan.ro.