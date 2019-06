EDIŢIE EVENIMENT. Preşedintele UNJR, Dana Gîrbovan, în direct la „Marius Tucă Show”. Despre cazul Sorinei: A fost şocant modul cum procurorul a acţionat

17:10

„Licheaua în politică sau vorba lui Iohannis: ghinion! Rar se întâmplă ca o lichea politică să plătească ceva. Licheaua din politică pleacă din partid la alt partid, unde, de regulă, este primită cu o funcţie dar şi cu obligaţia de a fi harnic în spaţiul public în a murdări cât mai consistent posibil partidul, dar şi pe cei din conducerea partidului din care a plecat. Licheaua nu are limite, nu are scrupule, nu are decenţă. Îl mână doar interesul de a se dovedi util noilor stăpâni politici, dar...