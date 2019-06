8 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru femeia din Sălaj, care și-a supus nepotul la chinuri groznice

16:40

În urmă cu mai bine de două săptămâni, Rică Răducanu a fost operat de urgență. Acum, însă, fostul portar al naționalei României se confruntă cu niște complicații după intervenția chirurgicală suferită. Iar medicii nu l-au putut externa astăzi. În vârstă de 73 de ani, Rică Răducanu este, în continuare, internat la Spitalul Colentina din Capitală […] The post Rică Răducanu, complicații după ce a fost operat de urgență. Medicii nu îl vor externa astăzi: ”Sunt mort, nu mai pot, tată!” appeared first on Cancan.ro.