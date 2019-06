Furtună în județul Galați. Un cioban a fost ucis de fulger și trei comune şi şapte sate au rămas fără curent electric

23:10

Un cunoscut vlogger s-a sinucis în New York, după ce în ultimul său videoclip publicat pe Youtube a anunțat că-și va lua viața. Youtuber-ul Etika a urcat ultimul său videoclip pe platformă în urmă cu șase zile, iar de atunci a fost dat dispărut. Cadavrul său a fost descoperit de poliția din New York luni, […] Post-ul Un cunoscut vlogger s-a sinucis în New York. Etika a fost găsit mort în zona Podului Manhattan apare prima dată în Libertatea.ro.