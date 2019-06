Păcănelele i-au luat mințile. Interlop a fost condamnat după ce a comis 10 infracțiuni în 24 de ore

09:00

Radu Frențiu are 42 de ani. S-a născut în Beiuș, Bihor, dar mai mult de jumătate din viață a trăit peste hotare, departe de casa părintească. S-a stabilit în Indonezia, acolo unde se aflăși în prezent. Cu toate astea, rămâne un patriot adevărat. El e românul care promovează portul și tradițiile românești chiar și dincolo de granițe, la 12.000 de kilometri de casă. Trăiește în Bali, dar poartă cu mândrie, de fi ecare dată când are ocazia, cojoc, ie și pieptar beiușenesc cu o vechime de peste 50 de ani. A descoperit plagiatul casei de modă Dior și a reușit în urma avalanșei „Bihor not Dior” sau „Give Credit” să atragă atenția unei lumi întregi asupra Beiușului și obiectelor vestimentare create acolo. Totodată, a reînviat curiozitatea și mândria localnicilor.