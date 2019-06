Asta schimbă tot! A apărut familia naturală a Sorinei, fetița de 8 ani din Baia de Aramă

17:50

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au împreună două fetițe superbe, însă nu exclud varianta de a aduce pe lume și cel de-al treilea copil. Mai mult decât atât, cei doi și-au făcut bine temele, au consultat un doctor, iar acesta le-a dat ok-ul. Gabriela Cristea a avut câteva probleme de sănătate, atunci când a încercat […] The post Tavi Clonda şi Gabriela Cristea, din nou părinţi? “Am învăţat să avem răbdare…” appeared first on Cancan.ro.