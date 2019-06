Calendar BAC 2019. Cum sunt programate probele scrise

18:10

Caz uluitor! A fost moartă timp de 27 de minute, dar apoi s-a trezit. Este incredibil ce a povestit femeia după experiența avută. Tina Hines, o femeie din Statele Unite ale Americii, a avut parte de o experiență uluitoare. Ea a făcut infarct, a fost moartă timp de 27 de minute, iar apoi s-a trezit. […] The post Caz uluitor! A fost moartă timp de 27 de minute, dar apoi s-a trezit. Ce a povestit femeia appeared first on Cancan.ro.