Crimă înfiorătoare la Vaslui. Şi-a omorât soţia cu coasa după ce s-a îmbătat

20:30

Deputatul USR explică faptul că a sperat că greşelile de la USR Giurgiu vor fi recunoscute separat, precizând că partidul nu ar trebui să se specalizeze în „practicile PSD şi PNL”. „USR-ul lui «Lasă că merge şi cu mizeria sub preş» sau cum am văzut eu şedinţa de ieri a Biroului Naţional. Nu e o analiză, ci o privire către o luptă pe care puţini au dus-o ieri, pentru adevăr, privire despre care admit că este subiectivă din moment ce am participat cu speranţa că greşelile de la Giurgiu vor fi recu...