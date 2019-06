Orban, despre o comisie pe alegeri: Este o nebunie care arată că actuala coaliţie nu are legătură cu realitatea şi cu bunul simţ

11:40

„Candidez pentru funcţia de Secretar General al PSD. Iată tot ce trebuie să ştiţi despre asta. (...) Am luat această decizie pentru că nu puteam accepta să stau pe margine în timp ce partidul în care am investit timp, energie, muncă, multă muncă, şi mai ales suflet, are nevoie de ajutor pentru a-şi putea găsi direcţia şi pentru a-şi putea regăsi ritmul şi locul în politica româneacă", se arată în postarea de pe Facebook. „Am luat această decizie pentru că rezultatele pe care le-am obţinut de-a l...