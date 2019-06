Sălaj: Drapelul naţional, sărbătorit în centrul Zalăului

11:40

Neil Young şi The Who sunt alte două noi nume de artişti şi trupe citate marţi de ziarul The New York Times ca posibil afectate de incendiul declanşat în 2008 la studiourile grupului Universal din Los Angeles, alături de alţi 700 de artişti, relatează EFE.Ziarul newyorkez a publicat acum două săptămâni un articol în care asigura că focul a distrus înregistrările originale a circa o sută de artişti printre care Billie Holiday, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Ray Charles, Joan Baez, Sonny and Cher, Elton John, Eric Clapton, Aerosmith, Janet Jackson, Snoop Dogg, Nirvana, R.E.M., The Eagles sau 50 Cent.Grupul a ţinut totuşi sub tăcere timp de mulţi ani secretul privind pierderea acestui tezaur muzical.The New York Times a dat detalii despre cei posibili afectaţi folosind ca sursă rapoartele interne ale Universal, care încearcă să determine cu exactitate cantitatea de material care s-a pierdut în acest incendiu.Pe această listă extra cu artişti şi muzicieni de toate genurile publicată de ziar figurează Neil Young, The Who, Dolly Parton, Petula Clark, Joe Cocker, Crosby & Nash, Peter Frampton, Cher, Tom Jones, The Damned, Phil Ochs, Boston, The Damned, The Wallflowers, Bryan Adams, Pat Boone, Glen Campbell, The Carter Family, Elmore James, Milton Nascimento, Buffy Sainte-Marie sau Busta Rhymes.Înregistrări originale ale unor nume ca Jerry Lee Lewis, Ennio Morricone, Blink-182, Olivia Newton-John, Weezer, Common, Limp Bizkit, Xavier Cugat, John Fogerty, The Neville Brothers, Leon Russell, Wishbone Ash sau Rob Zombie sunt de asemenea citate ca posibile victime ale incendiului în aşteptarea unei confirmări oficiale.Importanţa acestor înregistrări master constă în faptul că este vorba despre originalul cântecului sau albumului care ulterior este transferat pe vinil, CD, MP3 sau pe alt suport, şi folosit la reeditări şi remasterizări.Săptămâna trecută, moştenitorii sau reprezentanţii unor trupe sau artişti ca Tupac Shakur, Soundgarden, Hole, Tom Petty şi Steve Earle au depus o plângere împotriva grupului Universal, cerând despăgubiri de cel puţin 100 de milioane de dolari. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Ana Bîgu, editor online: Simona Aruştei)