Barna reacţionează: E fake news. Nu am încercat să blochez comunicarea în USR

13:40

Identificat ca Alexander, bărbatul a fost găsit în regiunea Tuva de nişte câini de vânătoare după ce ursul l-a pus „la păstrare” în bârlog timp de o lună întreagă, scrie Daily Mail. Aproape mort şi cu răni grave, acesta a fost dus la spital, unde doctorii au descoperit că şi-a rupt coloana vertebrală într-o luptă cu ursul brun. Bărbatul le-a spus că animalul l-a învins şi că l-a ţinut ca rezervă de hrană. Man 'looking like a mummy' is rescued after spending a MONTH in a bear den in Russia https:...