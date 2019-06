A fost arborat steagul roșu pe litoral, din cauza vântului. Un copil, la un pas de înec

14:10

Bryan Marshall, actorul cunoscut pentru rolul din seria "James Bond", "The Spy Who Loved Me", a murit la vârsta de 81 de ani. Vestea că Bryan Marshall a murit a fost confirmată de agentul Esta Charkham, de la Event Cinema Association (ECA), potrivit The Sun. "Sunt atât de tristă că prietenul meu vechi Bryan Marshall […] Post-ul Bryan Marshall a murit. Actorul din „James Bond” și „Neighbours” avea 81 de ani apare prima dată în Libertatea.ro.