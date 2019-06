Reacţia Uber după ce Guvernul a adoptat OUG pe ridesharing

15:50

Specialiştii au anunţat, marţi, că au reuşit să implanteze un embrion obţinut în urma fertilizării in vitro unei femele de rinocer alb sudic, Hope, în vârstă de 17 ani, aflată în parcul zoologic Chorzow din Polonia. Embrionul a fost obţinut luna trecută, a declarat Thomas Hildebrandt, de la Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research din Berlin, Germania. Hildebrandt este membru al BioRescue, o echipă internaţională de cercetători care doreşte să salveze subspecia rinocerului alb nordic. Spe...