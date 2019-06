Românii vor fi numărați. Refuzul de participare se sancționează cu AMENDĂ!

12:00

„3.186 de localitati, fiecare cu un primar si un viceprimar. 41 de judete, fiecare cu un presedinte si un vicepresedinte de Consiliu. Inca 41 de viceprimari la resedintele de judet (ca sunt cate doi), inca 18 primari+viceprimari la sectoare. Total persoane in functii administratie locala care se bucura de pensii speciale: 6.513 persoane. Sa spunem ca in fiecare localitate s-au succedat in ultimii 25 de ani 3 garnituri de primari/viceprimari in medie. 19.539 persoane care sunt sau vor fi beneficiari de pensii speciale. Sa spunem ca pensia medie va fi de 3.500 lei/luna (eu cred ca va fi mai sus dar sa luam o valoare conservatoare). Peste 172 de milioane de euro obligatii care vor impovara bugetul an de an. Adica echivalentul construirii a 10-12 spitale precum cel facut de Daruieste Viata. Adica echivalentul a vreo 400 de scoli primare/gimnaziale construite de la zero in mediul rural. Adica echivalentul dotarii cu toalete corespunzatoare a 5000 de scoli. Vreo 3.500 de garsoniere/apartamente mici pentru cei cu probleme sociale grave. Salariul si impozitele pe salariu pentru circa 15000 de invatatori si profesori care ar reduce numarul de elevi dintr-o clasa din mediul urban de la +30 la circa 25 de elevi (maximul recomandat in UE e 26, parca). An de an. Astea sunt pensiile speciale date primarilor si viceprimarilor“, a scris Cătălin Teniţă pe Facebook.