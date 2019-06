Tenis: Karolina Pliskova, în sferturi de finală la Eastbourne (WTA)

17:20

Maisie Williams, interpreta personajului Arya Stark din serialul ''Game Of Thrones'', a anunţat următorul ei proiect după finalizarea filmărilor la celebra saga medievală HBO, informează miercuri Press Association.Actriţa va juca într-un serial de şase episoade produs de postul de televiziune Sky, care spune povestea unei tinere inadaptate social, trimisă de mama sa într-o zonă rurală îndepărtată, după decesul tatălui în circumstanţe misterioase.În serialul care a primit titlul provizoriu ''Two Weeks To Live'', Williams o va interpreta pe Kim Noakes, o tânără care a trăit în izolare încă din copilărie, punând în practică tehnici bizare de supravieţuire.Ajunsă la vârsta adultă, păşeşte pentru prima dată în viaţa reală pentru a demara o misiunea secretă în memoria tatălui său.Tânăra îi întâlneşte într-un bar pe Nicky şi Dave, consumă împreună câteva pahare şi pun la cale o farsă imprudentă, declanşând o serie haotică de evenimente, care le pune tuturor vieţile în primejdie şi testează tehnicile de supravieţuire ale lui Kim."Sunt nerăbdătoare să mă implic într-un proiect nou, cred că 'Two Weeks To Live' are mult potenţial şi vreau să realizez ceva extraordinar alături de această echipă minunată!'', a spus Williams."Cu Maisie Williams în rolul principal, 'Two Weeks To Live' va fi nemaipomenit", a precizat Jon Mountague, directorul departamentului de comedie din cadrul Sky."Îndrăzneţ, britanic şi foarte, foarte original, abia aşteptăm să uimim audienţa cu o doză suplimentară de comedie de calitate", a mai spus acesta.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Ady Ivaşcu)