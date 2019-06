Tânăr de 17 ani, reținut în Maramureș în cazul Esterei, fetița de 5 ani violată și ucisă

13:40

E oficial! Ramona Olaru, asistenta matinalului de la Antenă 1 a divorțat după tre ani de mariaj. Despărțirea de Bogdan, bărbatul alături de care a sperat că va trăi o viață întreagă, s-a produs la notar. Surse din anturajul celor doi foști soți au vorbit despre motivul separării. Citește și: Ramona Olaru, mesaj cu subînțeles pentru […]