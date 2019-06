Papa Francisc şi-a exprimat ''tristeţea imensă'' la vederea fotografiei cu migranţii salvadorieni înecaţi în Rio Grande

18:50

* Fotbalistul echipei naţionale de tineret a României, Cristian Manea, a declarat înaintea semifinalei cu Germania de la Campionatul European U21, într-un interviu acordat site-ului oficial al UEFA şi publicat pe canalul de YouTube al FRF, că el şi colegii săi sunt ca "nişte fraţi" şi că pot învinge orice adversar. "Sunt foarte bucuros şi mândru că am reuşit să ne calificăm pentru prima oară în semifinale. Am venit aici şi am dat 100% în fiecare meci. Pas cu pas, unul lângă celălalt, am reuşit să ajungem până aici. Eu sper că nu ne vom opri aici", a spus Manea.* Ianis Hagi este printre starurile Campionatului European de fotbal Under-21, la care a contribuit la calificarea României în semifinale, scrie AFP. Erau aşteptaţi Luka Jovic, noul jucător al lui Real Madrid, Moise Kean, atacantul lui Juventus, sau Houssem Aouar, titular la Lyon, dar până acum vedetele Europeanului de tineret au fost Dani Ceballos, Ianis Hagi, Luca Waldschmidt sau Federico Chiesa, notează AFP.* România va fi reprezentată de 86 de sportivi, care vor concura la 10 discipline, la cea de-a 30-a ediţie a Universiadei de vară, programată la Napoli (Italia) în perioada 3-14 iulie. Conform unui comunicat de presă al Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, remis, miercuri, AGERPRES, delegaţia României compusă din 112 membri, din care 86 de sportivi, 2 delegaţi oficiali şi 24 de tehnicieni (antrenori, medici, masori). Sportivii români vor concura la următoarele discipline: atletism (feminin, masculin), baschet (feminin), gimnastică artistică (feminin, masculin), înot (feminin, masculin), judo (feminin, masculin), scrimă (feminin, masculin), tenis de masă (feminin, masculin), rugby (masculin), taekwondo (feminin, masculin) şi tir sportiv(feminin, masculin).* Fotbalistul român Ianis Hagi, unul dintre evidenţiaţii Campionatului European Under-21, este în vizorul campioanei Belgiei, Racing Genk, scrie ziarul La Derniere Heure. Un om foarte aşezat, Ianis Hagi nu ar vrea să ardă etapele şi ar prefera o mişcare intermediară înainte de a face pasul cel mare la o echipă de top din Europa. Aici intervine Genk, care îl monitorizează de mai multe săptămâni. Noul antrenor al echipei, Felice Mazzu, l-a urmărit de mai multe ori pe Hagi. Ianis Hagi ar vedea cu un ochi buni ideea de a juca la Genk, pentru a creşte la această echipă, cum s-a întâmplat cu Răzvan Marin la Standard Liege. În plus, la Genk Hagi ar avea posibilitatea să joace în noul sezon în Liga Campionilor.* Echipele patronate de Gheorghe Hagi au câştigat în sezonul 2018-2019 trei titluri de campioane naţionale, ultimul cucerit miercuri de Academia Hagi, care a câştigat finala Ligii Elitelor U15 în faţa Universităţii Craiova, cu scorul de 2-1. Este pentru a doua oară în istoria de 10 ani când Academia Hagi reuşeşte să devină campioană naţională la primele trei categorii de vârstă (U19, U17, U15), precedenta performanţă fiind atinsă de constănţeni în sezonul 2012/2013, precizează site-ul oficial al grupării patronate de Gheorghe Hagi.* Fundaşul central Răzvan Popa a semnat un contract pe două sezoane cu Gaz Metan Mediaş, a anunţat miercuri site-ul oficial al clubului din Liga I de fotbal. Răzvan Popa, în vârstă de 22 ani, a venit la Mediaş de la Universitatea Craiova, unde juca din octombrie 2017.* Atacantul portughez Yazalde Gomes, în vârstă de 30 de ani, a semnat un contract pe doi ani cu echipa de fotbal FC Hermannstadt, a anunţat clubul sibian, miercuri, pe pagina sa de Facebook. Lusitanul a evoluat în sezonul trecut la Gaz Metan Mediaş, după ce în sezonul 2013/2014 a jucat la Astra Giurgiu.* Jucătorul român Collins Valentine Filimon a obţinut o victorie, 13-21, 21-12, 21-16 cu luxemburghezul Robert Mann, miercuri, în ultimul său meci din Grupa G a turneului de badminton din cadrul Jocurilor Europene de la Minsk. Filimon a pierdut celelalte două meciuri şi a ratat calificarea în optimile de finală.* Echipa de fotbal pe plajă a României a fost învinsă de formaţia Portugaliei cu scorul de 8-2, miercuri, în Grupa A din cadrul Jocurilor Europene de la Minsk. Golurile tricolorilor au fost marcate de Iulian Răvoiu şi Ionuţ Florea, iar pentru lusitani au înscris Nuno Belchior (2), Joao Goncalves (3), Rui Coimbra, Jordan Santos şi Bernardo Martins. După 1-6 cu Belarus, România va juca joi ultimul meci, cu Elveţia.* Jucătoarea cehă de tenis Karolina Pliskova s-a calificat uşor în sferturile de finală ale turneului WTA pe iarbă de la Eastbourne (Marea Britanie), cu premii totale de 998.712 dolari, după ce a trecut miercuri de belgianca Elise Mertens, 6-1, 6-2. Pliskova este locul 3 WTA şi cap de serie numărul 2, iar Elise Mertens este pe poziţia a 21-a în ierarhia mondială. Pliskova va juca în sferturi cu învingătoarea dintre letona Jelena Ostapenko şi rusoaica Ekaterina Aleksandrova.* Organizatorii turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon au confirmat miercuri că elveţianul Roger Federer, nr. 3 ATP, va fi cap de serie numărul 2, iar Rafael Nadal, 2 ATP, va fi al treilea favorit, relatează agenţia EFE. Roger Federer, de opt ori campion la Wimbledon, va evita astfel întâlnirea cu Novak Djokovic, primul favorit, până în finală, în timp ce Nadal va trebui să joace şi cu Federer şi cu Djokovic pentru a câştiga turneul. Organizatorii turneului londonez au un acord cu ATP care le permite să stabilească favoriţii în funcţie de clasamentul din 24 iunie 2019 la care se adaugă punctele (100%) câştigate în ultimul an la turneele pe iarbă şi 75% din punctele din cel mai bun rezultat pe iarbă din trecut.* Uniunea Ciclistă Internaţională a aprobat calendarul World Tour pentru anul 2020 în care Turul Franţei a fost devansat cu o săptămână faţă de data obişnuită din cauza Jocurilor Olimpice de la Tokyo, în timp ce Turul Spaniei va începe cu o zi mai devreme, relatează agenţia EFE.* Fabricantul de pneuri Bridgestone va instala sisteme speciale de amortizare seismică de ultimă generaţie la două dintre arenele care vor găzdui întreceri în timpul Jocurilor Olimpice şi Paralimpice de la Tokyo din 2020, relatează EFE. Compania multinaţională cu sediul în Japonia va încorpora tehnologie de protecţie seismică la Centrul acvatic de la Tokyo, gazda competiţiilor de nataţie, sărituri şi înot sincron, şi la arena Ariake, gazda meciurilor de volei şi baschet. Tehnologia implică utilizarea unor suporturi structurale flexibile care izolează o structură la sol şi ajută la reducerea propagării şocului seismic, implicit la reducerea posibilităţii de avarie în cazul unui cutremur.AGERPRES (AS/editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Anda Badea)