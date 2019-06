Cai la păscut, într-un sens giratoriu din Cluj |FOTO inedit

20:40

Presupusul criminal al Esterei, fetița de cinci ani batjocorită și omorâtă în Baia Mare, a fost prins. Polițiștii au reținut miercuri un tânăr de 17 ani care locuiește în același bloc cu familia victimei. Căutările suspectului au durat mai bine de un an. Individul are 17 ani , locuiește în zona Combinatului Cuprom , și […] Post-ul A fost reținut presupusul criminal al Esterei, fetița de cinci ani din Baia Mare. A trecut mai bine de un an de la oribila crimă apare prima dată în Libertatea.ro.