S-a decis unde va juca Ionuţ Radu după EURO 2019. "E destinat!"

Cea mai bună jucătoare de baschet 3x3 din România, Sonia Kim Ursu, a fost prezentă miercuri în studioul ProSport Live şi a explicat de ce a lăsat modelingul pentru sportul de performanţă. Sonia Kim Ursu a explicat de ce a ales sportul în dauna modelingului: "Chiar am făcut înot înainte să mă apuc de baschet, dar am făcut în Suceava. Când m-am mutat în Bucureşti, nu s-a mai putut. În şcoala generală eram destul de înaltă şi am avut privilegiul să merg la un meci de baschet. M-am îndrăgostit din p...