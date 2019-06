Bryan Marshall, cunoscut din franciza "James Bond", a murit la vârsta de 81 de ani

Actorul Bryan Marshall, cunoscut din "The Spy Who Loved Me" în care juca alături de Roger Moore, a murit la vârsta de 81 de ani, potrivit presei britanice. În film, el l-a interpretat pe comandantul Talbot care conducea un submarin nuclear, secondându-l pe agentul 007.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1