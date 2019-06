Actorul Billy Drago, cunoscut din ''The Untouchables'', a murit la vârsta de 73 de ani

Actorul Billy Drago, care a jucat adesea roluri de gangster şi a apărut în filme precum ''The Untouchables'' (1987), în regia lui Brian de Palma, şi ''Pale Rider'', de Clint Eastwood, a murit luni, la Los Angeles, la vârsta de 73 de ani, informează revista Variety.Decesul actorului, care l-a interpretat pe Frank Nitti, mâna dreaptă a lui Al Capone în "The Untouchables", a survenit în urma unor complicaţii apărute după un accident vascular cerebral. Pe numele real William Eugen Burrows, Billy Drago s-a născut în Hugoton, Kansas, dintr-un tată actor şi regizor de origine amerindiană şi o mamă de origine romă.Actorul şi-a luat numele de scenă "Drago" şi a debutat mai întâi pe post de cascador, înainte de a se muta la New York şi a începe o carieră în cinematografie. Drago a început să joace la sfârşitul anilor '70, apărând în filme precum "Cutter's Way", "No Other Love" şi "Windwalker".În televiziune, el avut roluri de invitat în "Hill Street Blues", "Moonlighting", "Walker Texas Ranger", "Trapper John, M.D." şi "The X-Files". Drago a apărut în peste 100 de filme, remarcându-se în trei pelicule cu Chuck Norris: "Invasion U.S.A.", "Hero and the Terror" şi "Delta Force 2: The Colombian Connection", dar şi în videoclipurile pieselor "You Rock My World" (Michael Jackson, 2001) şi "Silent Running (on Dangerous Ground)" (Mike and the Mechanics). AGERPRES/(AS - autor: Ana Bîgu, editor: Mihaela Moise, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: (c) www.hollywoodreporter.com

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres