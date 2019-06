Angajaţi ai Huawei au colaborat cu armata chineză la proiecte de cercetare (AFP)

12:30

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat joi la Realitatea TV că tabăra pentru copii organizată în Tokyo nu a fost organizată nici de minister, nici de Inspectoratul Şcolar Gorj.Potrivit postului Antena 3, zeci de copii români au fost abandonaţi pe aeroporturile din Tokyo, Doha şi Milano, iar părinţii nu ştiu cum să îi aducă acasă, după ce le-au plătit tabere de mii de euro în străinătate, organizate de o asociaţie din ţară."Domnul acesta, chiar dacă este profesor, este suspendat din activitatea didactică şi se ocupă de această asociaţie. Această asociaţie nu are niciun fel de aprobare sau parteneriat cu Inspectoratul şcolar sau cu ministerul. Ca urmare, îşi asumă integral responsabilitatea activităţilor pe care le desfăşoară. Am discutat cu inspectorul general de la Gorj că vreunul dintre profesorii de acolo a intermediat între părinte şi acest ONG, a intermediat relaţia de înscriere în excursie şi participarea la excursie. Ministerul nu are niciun fel de amestec iar discuţia pe care am avut-o cu doamna inspectorul general confirmă că nici inspectoratul şcolar nu are niciun fel de relaţie de colaborare, de parteneriat sau vreo intervenţie în acest ONG şi familiile. (...) Nu ministerul şi nici inspectoratul nu este organizatorul acestei excursii", a explicat Andronescu.Ministrul a precizat că i-a solicitat inspectorului general de la Gorj să trimită în toate şcolile o solicitare expresă ca părinţii să fie informaţi şi să nu îşi mai trimită copiii fără să aibă siguranţa că sunt pe mâini bune.Ea consideră că Parchetul ar trebuie să se sesizeze în acest caz."Eu cred că este cazul să se sesizeze, pentru că în mod normal acest ONG are un statut. Dacă s-a respectat statutul, nu eu pot să verific lucrul acesta, ci instituţiile abilitate. (...) Noi nu o să stăm cu mâinile în sân, o să facem în limita competenţelor pe care le avem, dar din câte am văzut niciun profesor nu a fost cu aceşti copii", a spus Ecaterina Andronescu.Ministerul Turismului s-a autosesizat în cazul taberei pentru copii organizate în Tokyo de către o asociaţie din România care nu deţinea licenţă pentru activitatea de turism, fiind dispuse verificări de urgenţă, prin reprezentanţii Direcţiei Control din cadrul ministerului, la sediile ONG-ului aflate în Bucureşti şi Târgu-Jiu, conform unui comunicat remis AGERPRES."Asociaţia nu a depus, până în prezent, la Ministerul Turismului, actele necesare obţinerii unei licenţe de turism, pentru activitatea desfăşurată, conform legislaţiei în vigoare", se menţionează în comunicat.Potrivit sursei citate, în anul 2017, inspectorii Ministerului Turismului au sancţionat această asociaţie cu suma de 30.000 de lei pentru că desfăşura activităţi specifice unei agenţii de turism fără a deţine, însă, licenţă de turism. Asociaţia organiza excursii sub pretextul unor tabere pentru copii. Controlul s-a desfăşurat în urma unei sesizări depuse de un părinte care a fost nemulţumit şi a considerat că minorii care au luat parte la acea tabără au fost puşi în pericol.Reprezentanţii operatorului economic au contestat sancţiunile în instanţă, iar în primă fază, deşi Ministerul Turismului a depus un dosar complet care cuprindea toate constatările, documentele şi plângerile părinţilor, instanţa a dat câştig de cauză asociaţiei. Ministerul Turismului a contestat decizia, iar acum procesul urmează să fie analizat de o instanţă judecătorească superioară."Precizăm faptul că Ministerul Turismului a păstrat în permanenţă legătura cu Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe, care a asigurat asistenţă consulară în toată această perioadă şi a monitorizat permanent situaţia, copiii aflându-se acum în afara oricărui pericol, urmând a fi aduşi în siguranţă în România. Ministerul Turismului recomandă tuturor cetăţenilor ca, înainte de contractarea unui pachet de servicii turistice, să verifice pe site-ul instituţiei dacă operatorul economic este licenţiat, dar mai ales să verifice dacă pachetul de călătorie este garantat 100%, conform prevederilor OG 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate. În cazul în care turiştii constată că legislaţia nu este respectată, Ministerul Turismului îi îndrumă pe aceştia să depună sesizări pentru a fi luate la timp măsurile necesare", se mai spune în comunicat. AGERPRES/(A, AS - editor: Roberto Stan, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)