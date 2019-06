Căile ferate olandeze vor plăti despăgubiri de „zeci de milioane de euro” pentru victimele Holocaustului, care au fost transportate cu trenul la Auschwitz, în timpul războiului

15:20

Ştrandul Titanic din Reşiţa, deschis recent este în centrul unui scandal, după ce un tânăr a postat o filmare pe reţelele de socializare susţinând că în apă sunt viermi, iar pe tobogan lipititori, scrie Radio Reşiţa. „Ieri, împreună cu prietenii mei am ales ştrandul Titanic ca să ne răcorim şi să ne distrăm. Din păcate aici am avut parte de o surpriză neplăcută. Pe tobogan era o lipitoare, iar sub tobogan apa era muradară şi plină cu viermi. Precizăm că piscina era plină de oameni, noi am ale...