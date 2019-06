Ai datorii la Fisc? Poți negocia. DOCUMENT

10:30

Cei interesați de vehicule de mare tonaj second hand pot vedea pe site-ul Truck1 România astfel de camioane de marcă Scania, MAN, Volvo, Mercedes-Benz etc. Toate vehiculele prezentate pe acest site sunt de calitate, sunt ale unor producători de renume mondial. Alături de camioane, aici este o gamă foarte variată de vehicule pentru diverse domenii de activitate: cap tractoare, autorulote, autobuze, autovehicule comerciale ușoare, utilaje construcții, remorci, semiremorci, utilaje agricole, stivuitoare, autoutilitare, piese de schimb, atașamente, containere și altele. De exemplu sunt camioane basculante (de marcă Iveco, Isuzu, Nissan, Volvo, Renault, DAF, MAN) care au dispozitiv de lucru utilizat pentru transportul materialelor. Aceste camioane variază de la vehicule agricole mici la vehicule grele.Dacă vrei să cumperi o remorcă pentru transportul băuturilor sau al animalelor, ori pentru alte mărfuri, trebuie să alegi un model în funcție de scopul de care ai nevoie. Un criteriu ar fi greutatea proprie. Sunt remorci prelate, remorci basculante, remorci furgoane, remorci platforme, remorci dropside, remorci transport auto, remorci cisterne, etc. Modelele scumpe sunt mai ușoare, dar deosebit de robuste și funcționale. Sunt remorci cu una sau mai multe axe. Remorcile cu două axe sunt pentru transportul unor mărfuri mari. Toate aceste tipuri de remorci second hand le găsești pe Truck1-ro. Cele mai recomandate remorci sunt acelea de la producători cunoscuți: Krone, Kaiser, LAG, Ackermann, Borco-Höhns, Fliegl, Humbaur, Hüffermann, Pongratz, Schmitz etc.Aici găsești cap tractoare DAF care sunt renumite pentru motoarele puternice, economisirea combustibilului, dar și alte avantaje care se adaugă la eficiența transportului pe piață. Acestea sunt vehicule foarte bune, care fac față solicitărilor de utilizare intensivă, indiferent că sunt folosite pentru transportul între orașe sau pentru transportul de lungă durată, pe distanțe mai mari. Pot fi folosite pentru transportul regional, național, internațional, pe orice fel de drum, asfaltat sau teren accidentat. Sunt diferite variante de cap tractoare second hand, produse de diferite mărci foarte apreciate pe piață, care pot fi selectate în funcție de preț și nevoile clientului.Cum funcționează marca de vehicule DAF? După cum spun conducătorii profesioniști și după cum s-a dovedit de-a lungul anilor, DAF are numai produse de calitate, care includ și camioane și cap tractoare. Vehiculele DAF second hand se vând foarte bine, sunt preferate de clienți. Aceste vehicule sunt alese și de companiile mari pentru propriile flote. Companiile sunt interesate de unități economice de transport a mărfurilor în ceea ce privește costurile reduse ale serviciilor și consumul de combustibil.Pe site-ul truck1-ro.com sunt vehicule DAF dar și alte mărci renumite în lume, care sunt apreciate de cumpărătorii, transportatorii, vânzătorii și dealerii din țară și străinătate. Pe acest site ei pot vinde sau cumpăra vehicule second hand în orice țară din lume.Cumpărarea de camioane second hand de la dealeri foarte buni este întotdeauna o achiziție bună. De exemplu camioanele Volvo sunt foarte apreciate de transportatori pentru motoarele puternice. Toate vehiculele second hand sunt verificate cu atenție înainte de a fi prezentate pe site pentru cumpărători. Prin achiziția unui vehicul de marcă poți avea un vehicul potrivit la un preț mult mai mic comparativ cu un vehicul nou.Companiile de transport sunt interesate mai ales de vehicule care au consum redus de combustibil. De regulă costul combustibilului reprezintă cam 30% din costul total pentru menținerea unei flote proprii de camioane. Întreținerea anvelopelor are un rol important în funcționarea camioanelor și desigur uzura acestora. Dacă presiunea este scăzută nu este bine pentru că asta va crește rezistența la rulare și consumul de combustibil. Pentru a reduce consumul de combustibil trebuie verificate regulat anvelopele, ca acestea să aibă presiunea optimă.Se poate face economie de combustibil dacă se apasă pedala de frână cât mai puțin posibil, cu efort minim. De asemenea, și pedala de ambreiaj poate ajuta în economia de combustibil. Dacă se trece la o treaptă superioară se poate obține economie de combustibil cu până la 30%. Conducătorii auto de camioane încearcă să crească viteza până la cea mai mare treaptă de viteză posibilă admisă prin lege.Utilizarea unui ulei de motor de înaltă performanță poate contribui la optimizarea performanței camionului, dar poate duce și la reducerea consumului de combustibil. Un ulei de motor foarte bun oferă multe avantaje: duce la obținerea unor performanțe ridicate pentru motoarele diesel de camioane, prelungește durata de viață a motoarelor, ajută la reducerea gazelor de eșapament, are caracteristici bune de rezistență la schimbările de mediu, nu se evaporă ușor.Cele mai bune camioane care au reușit să crească economiile de combustibil cu 6% sunt camioanele cu motor Euro 6.În prezent multe companii din diferite țări europene au dificultăți în găsirea de șoferi pentru camioane. În Spania, mai mult din 70% dintre șoferi au vârsta peste 50 de ani, când aceștia vor ieși la pensie va apărea un deficit mare de conducători auto. Și alte țări din Europa se confruntă cu aceste probleme (ex. Germania, Marea Britanie, Polonia). Companiile care au o lipsă de șoferi, au crescut prețurile pentru serviciile de transport. Acest lucru a fost realizat deja în întreaga Europă.