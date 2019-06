Ministerul Turismului va sesiza Poliţia în cazul asociaţiei care a abandonat copiii în Japonia

16:10

Trenurile CAF utilizate de Metrorex au înregistrat în primele patru luni ale acestui an 42 de defecţiuni în utilizare, în timp ce garniturile Astra Arad, cu o vechime de 40 de ani, s-au defectat de 39 de ori, au afirmat, joi, reprezentanţii Unităţii - Sindicatul Liber Metrou (USLM), într-o conferinţă de presă, citând un raport al Metrorex.În ceea ce priveşte trenurile Bombardier BM2, acestea au consemnat 42 de defecţiuni în aceeaşi perioadă, în timp ce trenurile Bombardier BM21 au avut 51 de defecţiuni."Avem o situaţie ciudată, dar adevărată, cu trenurile care circulă azi în metrou, care sunt de trei tipuri: trenurile IVA sau Astra Arad - cum se numea la vremea respectivă - şi care încă mai circulă după 40 de ani, trenurile Bombardier şi trenurile CAF, cele cu care avem mari probleme în ultima perioadă. Vă pun la dispoziţie această situaţie: de la 1 ianuarie (2019 - n. r.) acele trenuri româneşti care circulă de 40 de ani au înregistrat 39 de defecţiuni, iar trenurile CAF, care sunt de 1 an, au înregistrat 42 de defecţiuni. Vă dau şi situaţia concretă a numărului de trenuri pe magistrale: avem pe Magistrala 2 IMGB-Pipera 26 de trenuri, dintre care 24 CAF, motiv pentru care am înregistrat cele mai multe defecţiuni şi evenimente pe această magistrală 2. Vă amintiţi de ruperea acelei bielete la Pipera, am avut probleme cu ele la Berceni, am avut probleme pe parcurs din punct de vedere tehnic. Nu mai spun de softul ăla defect care a dus trenul şi l-a dus pe pereţi... Unde au fost cei care trebuia să facă recepţia trenurilor? Unde au fost cei care trebuia să verifice gabaritul, să nu tăiem peroanele?", a declarat preşedintele USLM.Trenurile CAF au fost puse în circulaţie între 2014 şi 2016, trenurile Bombardier începând cu anul 2003, iar trenurile Astra Arad sunt folosite de Metrorex din anul 1979, fiind ulterior modernizate, ultima dată în 2014. În prezent, Metrorex utilizează 24 de trenuri CAF, 14 Astra Arad şi 44 Bombardier, potrivit datelor prezentate de conducerea USLM.Conform raportului Metrorex, în anul 2018, trenurile Astra Arad au înregistrat 71 de defecţiuni, Bombardier BM2 - 50 de defecţiuni, Bombardier BM21 - 86 de defecţiuni, iar trenurile CAF - 68 de defecţiuni. În anul 2017, trenurile Astra Arad au avut 45 de defecţiuni, Bombardier BM2 au avut 29, Bombardier BM21 - 74 defecţiuni, iar trenurile CAF - 32 defecţiuni. De asemenea, în 2016, trenurile Astra Arad au avut 54 de defecţiuni, Bombardier BM2 au avut 70 de defecţiuni, Bombardier BM21 - 121 defecţiuni, iar trenurile CAF - 41 de defecţiuni.Per total, raportul Metrorex ia în considerare toate defecţiunile care au avut loc în ceea ce priveşte materialul rulant de transport călători între 1 iulie 2014 şi 1 mai 2019, constatând per total 1.556 de defectări de genul anulări de trase, debarcări sau prelungirea timpului de mers cu 15 minute.Liderul USLM, Ion Rădoi, a afirmat joi că motivul pentru care cele mai multe defecţiuni au loc pe Magistrala 2 IMGB - Pipera este acela că majoritatea trenurilor aflate în circulaţie pe această linie sunt model CAF.În context, acesta a subliniat că trenurile CAF sunt mai slabe calitativ decât trenurile Astra Arad, deşi sunt cu zeci de ani mai noi."(Trenurile CAF - n. r.) sunt mult mai slabe calitativ decât cele vechi, nu se compară calitativ cu alea vechi. Un tren CAF e pe pereţi acum. Aţi auzit în 40 de ani să fie vreun tren IVA (Întreprinderea de Vagoane Arad - n. r.) pe pereţi? Noi, toţi cei pe care ne vedeţi aici (conducerea USLM - n. r.), suntem specialişti într-o anumită secţie, într-un anumit departament, deci dincolo de calitatea de lideri de sindicat noi ne implicăm ca atare şi cunoaştem şi amănuntele de ordin tehnic. Din considerente pe care le puteţi deduce, nu a contat Comisia Tehnică care a angajat, care a licitat, că ştiţi cum se fac licitaţiile, da?, şi care a demarat acest program cu trenurile CAF, ca să coste cât mai puţin pentru ei, dar cât mai mult către metrou şi către statul român, că important e profitul. Au făcut contracte la rândul lor cu diverse firme private care nu sunt specializate şi care ne-au venit cu acea bieletă care a pocnit după o lună de funcţionare, au căzut nu ştiu ce piese pe traseu şi aşa mai departe. Deci, a fost foarte important profitul pentru această firmă, nu a interesat-o siguranţa, pe când acel IVA Arad a început proiectul în 1975 - şi nu prea te jucai atunci cu aşa ceva - şi în noiembrie 1979 a început să funcţioneze metroul cu acele trenuri. Iată că, după 40 de ani, sunt încă în funcţiune unele dintre ele. De ce nu am continuat după 1990 să facem trenurile tot acolo? Doar pentru că erau în România. Acesta e răspunsul meu", a acuzat Ion Rădoi.Acesta s-a declarat nemulţumit că nimeni nu răspunde pentru problemele tehnice înregistrate de trenurile CAF."Din 82 de trenuri care funcţionează la ora actuală în metrou, cred că 14 trenuri IVA mai sunt în circulaţie acum. Am situaţia: 24 de CAF, 14 IVA şi 44 Bombardier. Ultimele venite sunt CAF, pentru care a trebuit să modificăm peroanele. Au venit cu gabarit diferit şi acum avem problemele pe care le avem. Nimeni nu răspunde, asta e mai grav", a adăugat preşedintele USLM. AGERPRES/(A - autor: George Coman, editor: Oana Tilică)