ŞTIRILE SERII - SPORT - 27 IUNIE

* Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul şapte WTA, a fost învinsă joi de germanca Angelique Kerber, locul 5 în ierarhia mondială, în două seturi, 6-4, 6-3, în sferturile de finală ale turneului WTA pe iarbă de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 998.712 dolari. Halep, în vârstă de 27 de ani, s-a înclinat după circa o oră şi 10 minute de joc.* Selecţionerul echipei României, Mirel Rădoi, va alinia echipa sa obişnuită în meciul cu Germania, care are loc joi, de la ora 19:00, în semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia şi San Marino, pe Stadionul Renato Dall'Ara din Bologna. Rădoi foloseşte aceeaşi formulă ca la primele două partide din grupă, 4-1 cu Croaţia şi 4-2 cu Anglia, cu Andrei Ivan titular în extrema stângă, Florinel Coman fiind din nou rezervă.* Sportiva română Denisa Golgotă s-a calificat, joi, în patru finale, la individual compus, sol, bârnă şi sărituri, în concursul de gimnastică artistică din cadrul Jocurilor Europene de la Minsk. La individual compus, Golgotă a ocupat locul 6 în calificări, cu 52,232 puncte. Românca a avut cea mai bună notă la sol, 13,133, a treia la bârnă, 12,966, a patra medie la sărituri, 13,349, în timp ce la paralele a fost a 12-a în calificări, cu 12,800, şi va fi prima rezervă din finală. Sâmbătă va avea loc finala la individual compus, iar duminică sunt programate finalele pe aparate.* Vicecampioana olimpică la judo de la Londra din 2012, Corina Căprioriu Ştefan, a anunţat, joi, la întoarcerea de la Jocurile Europene, că se retrage din activitatea sportivă, precizând că va continua ca antrenoare la CS Dinamo. Eliminată la JE de la Minsk în optimile categoriei 57 de kilograme, sportiva în vârstă de 32 de ani nu a explicat în mod clar motivele retragerii, spunând doar că există anumite promisiuni neonorate faţă de ea.* Judoka Andreea Chiţu a declarat, joi, pe Aeroportul Henri Coandă, că nu se întoarce fericită de la Jocurile Europene de la Minsk, unde a fost eliminată în optimile categoriei 52 de kilograme, dar a precizat că îşi doreşte să câştige o medalie la Campionatele Mondiale de la sfârşitul lunii august. Medaliată cu aur la ediţia precedentă a Jocurilor Europene, Chiţu susţine că mai are de lucrat din punct de vedere psihic.* Mijlocaşul bulgar Antoni Ivanov a semnat un contract valabil pe patru ani cu echipa de fotbal Universitatea Craiova, a anunţat clubul, joi, pe site-ul său oficial.Antoni Ivanov a fost un jucător monitorizat de clubul din Bănie şi urmărit pe parcursul sezonului trecut, potrivit sursei menţionate. Ivanov se antrenează alături de noii săi colegi şi va evolua cu numărul 21.* Fotbaliştii Alesio Carlone şi Florian Loshaj au semnat contracte pe trei sezoane cu echipa Politehnica Iaşi, a anunţat clubul, joi, pe site-ul său oficial. Alessio Carlone are 23 de ani şi are naţionalitate belgiană, fiind un mijlocaş ofensiv tehnic, foarte bun executant al fazelor fixe, care poate juca atât în spatele vârfului, cât şi pe benzi, potrivit sursei citate. Florian Loshaj, un mijlocaş central kosovar, în vârstă de 22 de ani, a adunat 3 prezenţe la reprezentativa U21.* Toma Coconea, singurul sportiv care a participat la toate ediţiile Red Bull X-Alps, s-a clasat pe locul 11 în cea mai dură competiţie de anduranţă din lume, după ce a stabilit şi un nou record al acesteia, el zburând cu parapanta la o altitudine de 6.017 metri, informează un comunicat remis AGERPRES. În încercarea de a prinde un loc în top 10, Toma Coconea a stabilit şi un nou record la Red Bull X-Alps, fiind primul sportiv care a zburat cu parapanta la o altitudine de 6.017 metri în jurul celui de-al 11-lea check-point de la Monte Viso. Toma Coconea şi-a încheiat evoluţia pe locul 11 din 32 de participanţi din 20 de ţări, cu 78,1 kilometri înaintea punctului de sosire.* România va participa cu 47 de sportivi la cea de-a 49-a ediţie a Campionatelor Balcanice de atletism pentru juniori 1 (Under 20), care se va desfăşura în perioada 2-3 iulie la Cluj-Napoca, se arată într-un comunicat de presă remis, joi, AGERPRES. La Campionatele Balcanice de atletism pentru juniori 1 vor participa peste 300 de sportivi din 14 ţări: România, Kosovo, Albania, Republica Moldova, Bosnia-Herţegovina, Serbia, Muntenegru, Slovenia, Grecia, Macedonia de Nord, Turcia, Israel, Cipru şi Croaţia.* Preşedintele Institutului Sportiv din România, Adrian Socaciu, a adresat o scrisoare deschisă preşedintelui României, Klaus Iohannis, premierului României, Viorica Dăncilă, şi Parlamentului României, în legătură cu necesitatea realizării unei strategii în sport, fiind propuse mai multe soluţii pentru revitalizarea acestui domeniu.* Peste 1.700 de concurenţi din 42 de ţări vor participa, în perioada 28 iunie - 7 iulie, la Campionatele Europene de triatlon multisport, care se vor derula în Târgu Mureş şi vor avea o serie de probe desfăşurate la Sovata, Sângeorgiu de Pădure şi Ungheni, pe Transilvania Motor Ring. Potrivit preşedintelui Federaţiei Române de Triatlon, Peter Klosz, în cursele din categoriile Elite şi Juniori vor lua startul şi 20 de sportivi români, unii cu şanse la medalii europene, iar la restul categoriilor - Paraatleţi şi Amatori - se vor alinia la start circa 300 de sportivi din România.* Un film documentar regizat de germanul Manfred Oldenburg şi intitulat simplu ''Toni Kroos'', ce cuprinde succesele şi eşecurile din viaţa fotbalistului de la Real Madrid, va avea premiera săptămâna viitoare la Berlin, relatează EFE. Premiera ''Toni Kroos'' va fi găzduită de Zoo Palast, unde anual sunt prezentate filmele de la festivalul internaţional din capitala Germaniei - Berlinala. În broşura de prezentare a premierei, se arată că Toni Kroos ''a fost considerat mult timp cel mai discret şi rezervat jucător al selecţionatei germane de fotbal şi a preferat să se menţină în planul secund în timpul marilor apariţii. Între timp a devenit o figură cunoscută în toată lumea''.* Vedeta Mohamed Salah a sărit în apărarea coechipierului său Amr Warda, exclus de la naţionala de fotbal a Egiptului, după ce mai multe femei l-au denunţat şi l-au acuzat de hărţuire pe internet, atacantul lui Liverpool susţinând că fiecare om are dreptul la a doua şansă, relatează EFE. ''Femeile trebuie tratate cu respect maxim. Nu înseamnă nu. Asta este şi trebuie să rămână un lucru sacru. Dar în acelaşi timp, cred că mulţi care fac greşeli se pot schimba în bine şi nu ar trebui trimişi direct la ghilotină, care este soluţia cea mai uşoară. Trebuie să credem în a doua şansă, să îndrumăm şi să educăm. Respingerea nu este răspunsul'', a scris atacantul lui Liverpool pe contul său de Twitter.* Clubul spaniol de fotbal Real Madrid s-a interesat de mijlocaşul olandez Donny van de Beek, 22 ani, pentru care directorul tehnic al echipei Ajax Amsterdam, Marc Overmars, a stabilit un preţ între 50 şi 60 milioane euro, relatează ziarul batav De Telegraaf. Van de Beek s-a remarcat sezonul trecut în Liga Campionilor, în care Ajax a atins semifinalele, după ce le-a eliminat pe Real Madrid şi Juventus Torino. În tricoul lui Ajax, el a disputat 57 partide oficiale, a marcat 17 goluri şi a dat 13 pase de gol în sezonul 2018/2019. Campioana Olandei l-a pierdut deja pe Frenkie de Jong, 22 ani, transferat la Barcelona, în timp ce Matthijs de Ligt, 19 ani, urmează să-şi anunţe viitoarea destinaţie zilele următoare.* Directorul general al clubului francez de fotbal FC Nantes, Franck Kita, a anunţat joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că antrenorul bosniac Vahid Halilhodzic a fost confirmat pentru un nou sezon, informează L'Equipe.* Tehnicianul croat Ivan Leko, acum la echipa Al Ain din Emiratele Arabe Unite, a fost audiat joi de anchetatorii din oraşul belgian Hasselt, fiind suspectat că ar fi luat bani pentru transferurile unor fotbalişti în perioada, 2017-2019, când a antrenat-o pe FC Bruges, scrie ziarul Le Soir. Agentul de jucători Dejan Veljkovic le-ar fi dezvăluit anchetatorilor că Leko ar fi luat bani la transferuri şi pentru folosirea unor jucători. Aceste fapte se înscriu în cadrul amplei anchete vizând prezumtive fraude în fotbalul profesionist din Belgia. În vizorul anchetatorilor sunt transferurile a trei jucători: un belgian Mats Rits, venit la Bruges în vara lui 2018, şi doi croaţi, Karlo Letica, sosit în vara aceluiaşi an, şi Ivan Tomecak, care a semnat în ianuarie 2018.* Australia a avut discuţii cu Indonezia pentru înaintarea unei candidaturi comune pentru organizarea Cupei Mondiale din 2034, a anunţat joi Federaţia australiană de fotbal (FFA). FFA a demarat discuţiile săptămâna trecută cu partea indoneziană la Consiliul Asociaţiei Federaţiilor Asiei de Sud-Est (ASEAN) de la Laos. Premierul thailandez Prayuth Chan-ocha a dezvăluit însă duminica trecută la Bangkok că 10 ţări din blocul ASEAN, inclusiv Indonezia, intenţionează să candideze pentru Mondialul din 2034.* Atletul kenyan Eliud Kipchoge, deţinătorul recordului mondial, va avea o nouă tentativă de a coborî sub două ore într-o cursă de maraton, programată pe 12 octombrie la Viena, a anunţat joi organizatorul evenimentului, citat de agenţia Reuters. Kipchoge, campion olimpic la Rio, în 2016, a intrat în posesia recordului lumii pe distanţa de 42,195 km în toamna anului trecut, când a câştigat Maratonul de la Berlin în 2 h 01 min 39 sec, îmbunătăţind cu 78 de secunde vechiul record. Anul aceasta, în luna aprilie, el a câştigat Maratonul de la Londra cu un timp şi mai bun: 2 h 03 min 37 secunde.AGERPRES (AS/editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Ady Ivaşcu)

