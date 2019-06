Persoană prinsă sub un acoperiș smuls de vânt în timpul furtunii din Baia Mare

O persoană din Baia Mare a fost prinsă sub un coperiș de bloc smuls de furtuna care a lovit orașul joi după-amiază. Victima a ajuns la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean din Baia Mare. Persoana prinsă sub acoperişul căzut de pe un bloc de apartamente, în vârstă de 39 de ani, a primit […] Post-ul Persoană prinsă sub un acoperiș smuls de vânt în timpul furtunii din Baia Mare apare prima dată în Libertatea.ro.

