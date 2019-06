Marea Britanie: Boris Johnson rămâne mare favorit la şefia conservatorilor, în pofida relatărilor despre viaţa sa privată

20:10

Teatrul Naţional "I. L. Caragiale", asemenea multor altor instituţii de cultură, este obligat să îşi limiteze, deocamdată, activităţile, din cauza drasticelor restrângeri bugetare, anunţă instituţia, printr-un comunicat transmis joi AGERPRES."Suntem pentru prima dată în situaţia de a putea promite ferm doar o singură premieră spectatorilor de teatru care aşteaptă ca stagiunea TNB să reînceapă în forţă în septembrie! Aşadar, deschiderea stagiunii 2019 - 2020 la TNB va avea loc la Sala Studio, cu premiera spectacolului "Neguţătorul din Veneţia" de William Shakespeare, în regia şi versiunea scenică a lui Alexander Morfov, cu Ion Caramitru, Richard Bovnoczki, Alexandru Potocean, Ada Galeş în rolurile principale, secondaţi de o distribuţie numeroasă. Decorurile - Alexander Morfov şi Gabi Albu; costumele - Liliana Cenean; coregrafia - Inga Krasovska; light design - Chris Jaeger. Aflat la limita supravieţuirii artistice din cauza drasticelor restrângeri bugetare, Teatrul Naţional "I. L. Caragiale", asemenea multor altor instituţii de cultură, este obligat să îşi limiteze, deocamdată, activităţile", precizează comunicatul citat.Managerul TNB, Ion Caramitru, afirmă că instituţia se află în faţa unui "faliment" care ţine de "proasta gospodărire a întregului sistem financiar românesc"."Ceea ce trăim acum, nu numai în Teatrul Naţional, ci absolut în toate instituţiile care sunt acum în subordinea Ministerului Culturii, dar şi în instituţiile din subordinea Primăriei Generale, este fără precedent", spune Caramitru. "Noi am devenit "operaţionali" abia la mijlocul lunii mai. Până în acel moment nu am avut dreptul să cheltuim lunar decât ceea ce legea ne permite, adică a 12-a parte din bugetul anului anterior, deci o sumă infimă! Din aceste sume pe care le-am avut la dispoziţie am putut face două spectacole - "Preşul" de Ion Băieşu la Sala Studio şi "Class" la Sala Atelier. Două spectacole cu cheltuieli relativ mici. (...) Cum abia în 15 mai am avut liber la cheltuieli, vă daţi seama că într-o lună nu puteam deschide finanţarea, să facem şi decoruri, şi costume, să plătim contracte de drepturi de autor, să rezervăm sala pentru alte premiere de anvergură etc. La ora aceasta, nu pot să vă spun ce alte spectacole se vor face în acest an, pentru că nu vă pot spune care este situaţia la zi", a precizat Ion Caramitru.El a reamintit că până în acest an TNB a avut o producţie, în medie, de opt spectacole pe an, iar în acest an, în cel mai fericit caz, s-ar putea realiza patru premiere.Potrivit lui Caramitru, ministerul a scăzut bugetul TNB de la capitolul "Bunuri şi servicii" cu 2 milioane de lei şi a crescut obligaţiile la capitolul "Venituri proprii" cu un milion."Cu alte cuvinte, primim mai puţini bani pentru producţii şi ni se creşte valoarea vânzării producţiilor pe care nu le putem face de fapt sau le facem pe jumătate. (...) După calculele mele de artist "liber cugetător", ne aflăm în faţa unui faliment. Falimentul ţine de proasta gospodărire a întregului sistem financiar românesc. Există un faliment la vedere. Deşi am fost la ministru împreună cu 20 de manageri din ţară, toate Operele Naţionale, toate Teatrele Naţionale, Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul de Artă, "Antipa" etc., cu un document trimis sub semnătura mea şi a lor, pentru a discuta faţă în faţă despre acest faliment în care suntem aduşi, nu am ajuns la nicio concluzie", precizează Caramitru.Managerul TNB a atras atenţia că vor fi afectaţi angajaţii teatrului."Cel mai grav lucru este că noi avem angajaţi, acum, 54 de oameni din afara teatrului (pentru că, deşi cerem de ani de zile posturi, nu primim), dintre care 39 deservesc scena. Practic, fără aceşti oameni teatrul nu poate funcţiona. Numai că aceşti oameni, angajaţi printr-o agenţie de forţă de muncă, ne costă cu 24% mai mult fiecare. Conform legii, ei trebuie să aibă salariul pe care îl au şi angajaţii teatrului, la care se adaugă, în plus, 19% TVA şi 5% comisionul acelei agenţii. Printre ei se află oameni de o calitate excepţională, oameni care lucrează în teatru de un timp, care s-au specializat şi pe care, dacă i-am pierde, am avea numai de suferit. Nu mai găsim oameni de specialitate pentru teatru. Dacă am avea posturi, i-am angaja imediat. Am explicat domnului ministru nu o dată că, dacă am primi posturi, am face o economie", a explicat Caramitru la întâlnirea cu întregul colectiv al TNB, conform sursei citate. Caramitru speră ca, la rectificarea bugetară, să se poată ameliora situaţia, el menţionând că a trimis o adresă către premier şi ministrul de Finanţe. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu)