Magda Vasiliu, replici acide la adresa soților Pastramă: „Un cuplu mai stupid, mai ireal…”

12:40

Descoperire macabră, joi, într-o localitate din Dâmbovița. Un tânăr a fost găsit mort într-o fântână. Bărbatul, de 28 de ani, era dat dispărut de miercuri de către mama sa. Tragedia s-a petrecut în localitatea Vișina din județul Dâmbovița. (VEZI ȘI: TÂNĂR DE 21 DE ANI DIN CAPITALĂ, MORT DUPĂ CE S-AR FI ARUNCAT DE PE UN […]