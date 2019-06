GERMANIA U21 - ROMÂNIA U21 4-2 // Gică Hagi se înclină în fața „tricolorilor”: „Această generație ne-a depășit!”

22:00

GERMANIA U21 - ROMÂNIA U21 4-2 / Andrei Ivan le-a răspuns contestatarilor după eșecul din semifinalele EURO 2019 dintre România U21 și Germania U21.„Am făcut o figură frumoasă la acest turneu. Am avut o repriză foarte bună. Am văzut la început că toată lumea m-a criticat că de ce joc titular. Am dat totul pentru echipă și sunt mulțumit de ce am făcut și ce am realizat. Suntem între cele mai bune 4 echipe ale Europei. ...