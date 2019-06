Părinții adoptivi ai Sorinei după ce au fost audiați 9 ore la Secția de Investigare a Magistraților: ”Autoritățile vor hotărî ce se va întâmpla cu ea”

21:50

Deși a condus cu 2-1 la pauză, România U21 a fost eliminată, joi seară, la Bologna, de Germania U21, în semifinalele Euro 2019. Golurile înfrângerii au picat în ultimul minut și în prelungiri. A contat ziua în plus de odihnă avută de nemți. Tineretul obține calificarea la Jocurile Olimpice de la […] România U21 – Germania U21 2-4, în semifinala Euro 2019. Tineret, mândria țării! După Generația de Aur, avem Generația de Bronz! Am condus la pauză cu dubla lui Pușcaș, atacantul șlefuit de mental coach. Am rezistat doar o repriză contra unor nemți mai proaspeți