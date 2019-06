Horoscop 28 iunie 2019. Sunt nori negri pe cerul vieții sentimentale ale Scorpionilor, dar nu e un motiv de îngrijorare

01:50

Autorul unei duble cu Germania, George Pușcaș, 23 de ani, de la Palermo, a vorbit pentru publicația italiană ”La Gazzetta dello Sport”. ”Tot ceea ce am făcut în acest turneu a fost incredibil. România este, consider eu, mândră de noi. Toți suporterii care au fost azi și la toate partidele... Noi am jucat acasă, practic. […] Post-ul VIDEO / Eroul României cu Germania, Pușcaș, în presa italiană: ”Aștept oferte”. Ce-a zis Radu apare prima dată în Libertatea.ro.