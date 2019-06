Japonia: Preşedintele CE avertizează la Osaka asupra efectului negativ al războiului comercial asupra creşterii globale

21:10

Cea de-a 54-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Karlovy Vary debutează vineri cu o gală în cadrul căreia actriţa americană Julianne Moore va fi recompensată cu un Glob de Cristal onorific, care îi va fi înmânat pentru contribuţia sa extraordinară la dezvoltarea cinematografiei mondiale, relatează EFE.Julianne Moore, în vârstă de 58 de ani, care va veni la Karlovy Vary însoţită de soţul ei, scenaristul şi regizorul Bart Freundlich, a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă cu rolul principal din filmul "Still Alice" (2014), în regia lui Richard Glatzer şi Wash Westmoreland.La gala de închidere a festivalului ceh, ce va avea loc pe 6 iulie, va fi recompensată cu un Glob de Cristal pentru întreaga carieră şi actriţa americană Patricia Clarkson, în vârstă de 59 de ani, care a debutat pe ecrane în 1987 în filmul "The Untouchables", regizat de Brian de Palma.Festivalul de la Karlovy Vary, considerat unul dintre cele mai prestigioase evenimente de profil organizate în lume, se desfăşoară în staţiunea balneară cu acelaşi nume între 28 iunie şi 6 iulie.Pentru marele premiu atribuit în Secţiunea Principală de lungmetraje vor concura 12 filme, printre care "La virgen de agosto" al regizorului şi scenaristului spaniol Jonás Trueba, dar şi "El hombre del futuro", regizat de chilianul Felipe Ríos.Juriul principal va fi alcătuit din scenaristul ceh Stepan Hulik, regizoarea palestiniană Annemarie Jacir, regizorul ucrainean Serghei Loznitsa, actriţa elenă Angeliki Papoulia şi ziaristul francez Charles Tesson.Printre invitaţii de anul acesta la Karlovy Vary figurează actorul şi regizorul american Casey Affleck, care va prezenta noul său film, "Light of my life", alături de tânăra actriţă canadiană Anna Pniowsky.Va fi prezentă şi actriţa americană Kara Hayward, care a vizitat festivalul în 2012 când avea 13 ani, după succesul său din pelicula "Moonrise Kingdom", şi care va prezenta la această ediţie cel mai recent film al său, "To the stars", în regia lui Martha Stephens.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Florin Bădescu, editor online: Ady Ivaşcu)