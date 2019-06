Vara NU mai e la fel ca înainte în România. ANM: vremea în luna iulie

16:50

Liniile 16 și 36 din zona Pipera sunt blocate. Tramvaiul a deraiat. În continuare se fac lucrări pentru restabilirea circulației. Se pare că un incident nefericit s-a produs în zona Pipera. Tramvaiul a deraiat de pe șine, iar lucrările care sunt în desfășurare necesită timp. Aproximativ o oră mai aproximează muncitorii până la reluarea traficului.