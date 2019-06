Fotbal feminin: Cupa Mondială 2019 - Anglia, prima calificată în semifinale

08:20

* Selecţionata României a fost învinsă de Germania cu scorul de 4-2 (1-2), joi seara, în semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia şi San Marino, pe Stadionul Renato Dall'Ara din Bologna. Nadiem Amiri (21, 90+4) şi Luca Waldschmidt (51 - penalty, 90) au marcat pentru învingători, iar George Puşcaş a înscris golurile României (26 - penalty, 44).* Antrenorul echipei naţionale de tineret, Mirel Rădoi, a afirmat, joi, după semifinala Campionatului European, pierdută în faţa Germaniei, cu 2-4, că acest meci trebuie să-i facă mândri pe toţi jucătorii săi, pentru că îi va duce la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor. "Eu rămân cu amintirea că am terminat în primele patru, că am reuşit să strângem zeci de mii de oameni la stadion şi câteva milioane la televizor, oameni care credeau mai puţin în noi au văzut că valoarea intervine şi că putem să avem rezultate frumoase. Ne vom aminti de o semifinală, care trebuie să ne facă mândri pentru că la anul mergem la Jocurile Olimpice", a declarat Rădoi la TVR, la finalul partidei.* Atacantul echipei naţionalei U21 a României, George Puşcaş, a declarat, joi, la finalul partidei cu Germania, că nu are de ce să fie trist pentru înfrângere, considerând că alături de colegii săi a scris istorie în fotbalul românesc. "Am dat tot ce am avut mai bun, vreau să mulţumesc tuturor care au fost aici. Am crezut că putem învinge tot ce ne stă în cale, că putem elimina astăzi Germania, dar a fost mai bună în ultimele minute. Pentru că am ţinut ştacheta sus, trebuie să fim mândri. Şi pentru că milioane de români s-au uitat la noi, am făcut mândri o grămadă de români" a spus Puşcaş, golgheterul României la turneul final din Italia şi San Marino, cu 4 goluri.* Selecţionata Spaniei s-a calificat în finala Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia şi San Marino, joi, după ce a învins Franţa cu scorul de 4-1 (2-1), în semifinala jucată pe Stadionul Citta del Tricolore din Reggio Emilia. Spania şi Germania, care a învins România cu 4-2, în prima semifinală, se vor înfrunta pentru titlu duminică, la Udine, pe Dacia Arena, de la ora 21:45 (ora României).* Echipa masculină a României a ocupat locul 13, joi, la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică pentru juniori de la Gyor (Ungaria). Gabriel Burtănete, Robert Burtănete şi Raul Gabriel Soica au totalizat 153,496 puncte. Japonia a ocupat primul loc, cu 162,754 puncte, urmată de Ucraina (159,828 puncte) şi Italia (159,179 puncte).* Sportiva română Roxana Sofia Miklos a ocupat locul 20 în proba de skeet, joi, la Jocurile Europene de la Minsk. Românca a totalizat 107 puncte în calificări, ratând calificarea în finala de şase (115 puncte, ultima calificată).* Echipa de fotbal FC Botoşani a fost întrecută de campioana Bulgariei, Ludogoreţ Razgrad, cu scorul de 2-1, joi, într-o partidă de verificare susţinută în stagiul de pregătire din Austria, potrivit paginii de Facebook a clubului moldovean.* Echipa de fotbal FC Voluntari a învins formaţia sârbă FK Vozdovac cu scorul de 2-0, joi, în primul meci amical susţinut în stagiul de pregătire din Slovenia, potrivit paginii de Facebook a clubului ilfovean.* FC Viitorul a învins formaţia de liga a treia FK Csikszereda Miercurea Ciuc cu scorul de 2-0 (1-0), joi, la baza sportivă Campo Verde din Braşov, într-un meci amical de fotbal, potrivit site-ului clubului de Liga I.* Luptătoarea română Kriszta Tunde Incze o va înfrunta pe germanca Luzie Manzke sau pe poloneza Katarzyna Maadrowska, vineri, într-un meci pentru bronz la cat. 62 kg, la Jocurile Europene de la Minsk.* Dinamo Bucureşti, campioana României, va evolua în Grupa D, alături de Cehovskie Medvedi (Rusia), Kadetten Schaffhausen (Elveţia), IFK Kristianstad (Suedia), Orlen Wisla Plock (Polonia) şi GOG (Danemarca), în Liga Campionilor la handbal masculin, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi, la Viena. Faza grupelor va debuta în intervalul 11-15 septembrie.* Campioana României, SCM Râmnicu Vâlcea, şi vicecampioana CSM Bucureşti au avut parte de grupe echilibrate la tragerea la sorţi a Ligii Campionilor la handbal feminin, desfăşurată joi, la Viena. Echipa vâlceană, debutantă în Liga Campionilor, a fost repartizată în Grupa C, alături de Buducnost Podgorica (Muntenegru), SG BBM Bietigheim (Germania) şi Brest Bretagne Handball (Franţa). CSM Bucureşti, fostă câştigătoare a competiţiei, va evolua în Grupa B, alături de Rostov pe Don (Rusia), Team Esbjerg (Danemarca) şi MKS Perla Lublin (Polonia). Meciurile din prima fază a grupelor vor debuta pe 3 octombrie şi se vor încheia pe 17 noiembrie, primele trei clasate urmând să meargă în grupele principale.* România va lupta în weekend la Constanţa pentru calificarea la Campionatele Europene de baschet 3x3, la eveniment urmând să ambele naţionale ale României, atât cea masculină, cât şi cea feminină, informează un comunicat remis AGERPRES.* Investitorul german Lars Windhorst a cumpărat 37,5% din acţiunile clubului de fotbal Hertha Berlin, prin intermediul firmei sale de investiţii Tennor, plătind 125 de milioane de euro, informează Reuters.* Jucătoarea olandeză de tenis Kiki Bertens, locul 4 mondial şi cap de serie numărul 3, s-a calificat joi în semifinalele turneului WTA pe iarbă de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 998.712 dolari, după un meci de trei seturi cu belarusa Arina Sabalenka, 6-4, 3-6, 6-4.AGERPRES (AS/editor: Mihai Dragomir, editor online: Gabriela Badea)