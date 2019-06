GERMANIA U21 - ROMÂNIA U21 4-2 // VIDEO Cum au trăit dinamoviștii eliminarea României » Dan Nistor a tras concluzia serii

22:30

România U21 a pierdut cu 2-4 în semifinala Euro 2019 contra Germaniei U21. Căpitanul Ionuț Radu simte că „tricolorii” au fost dezavantajați de arbitrul israelian al partidei. „Rămâne dezamăgirea că nu am reușit mai mult. Am ajuns până aici, dar nu voiam să ne mulțumim cu puțin. Voiam să jucăm o finală și am fi meritat să o jucăm. Am fost foarte aproape la penalty. ...