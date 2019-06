Iubita lui Cristi Manea, în tribune la meciul României U21 cu Germania. Cum arată Andreea la câteva zile după ce a fost bătută de un suporter

22:10

Doar o lună mai are de așteptat DJ Wanda până va deveni soție! Se va căsători cu Karl, iar pregătirile sunt în toi! Este unul dintre cele mai aşteptate evenimente şi, deşi va avea loc în Londra, nu vor lipsi tradiţiile româneşti. Dj Wanda a făcut dezvăluiri uimitoare la "Răi Da Buni", în privinţa nunţii.