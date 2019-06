Maia Sandu: România a sprijinit Republica Moldova atât politic, cât şi financiar prin proiecte

10:50

O melodie înregistrată de Whitney Houston la apogeul carierei a fost lansată pentru prima dată, informează vineri Press Association.Houston a înregistrat o versiune a hitului lui Steve Winwood "Higher Love" în 1991, după ce a interpretat-o live la un concert la Tokyo cu un an înainte.Melodia urma să apară iniţial pe cel de-al treilea album al lui Houston, "I'm Your Baby Tonight", potrivit lui Clive Davis, directorul muzical care i-a îndrumat cariera.Davis, care a ajutat-o pe Houston să devină una dintre cele mai mari vedete pop din anii '80 şi '90, a anunţat lansarea melodiei pe Twitter.Norvegianul DJ Kygo a remixat cântecul, descriindu-l ca "special" într-o postare pe Instagram. "Higher Love" a fost lansat de Winwood în 1986, ajungând pe locul 13 în topurile britanice şi pe primul loc în SUA.La începutul acestui an, administratorii averii lui Houston au anunţat planuri pentru un "turneu holografic", cu date care urmează să fie date publicităţii în curând.La apogeul carierei, Houston a fost considerată unul dintre cei mai mari cântăreţe din istorie datorită unor hituri ca "How Will I Know", 'I Will Always Love You" şi "I Have Nothing".Cu toate acestea, la momentul morţii ei, în 2012, la vârsta de 48 de ani, reputaţia artistei fusese afectată de ani de consum de droguri.Artista a fost găsită moartă în cada unei camere de hotel din Beverly Hills, cocaina fiind unul dintre factorii care au contribuit la moartea sa, potrivit medicilor. AGERPRES/(AS - autor: Ana Bîgu, editor: Mihaela Moise, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Whitney Houston / Facebook